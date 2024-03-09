«Рейнджерс» на своем поле сыграет против «Сент-Луис» в матче регулярного чемпионата НХЛ в ночь с субботы на воскресенье, 10 марта. Встреча пройдет на «Мэдисон-сквер-гарден» в Нью-Йорке, США. Начало — в 03.30 по московскому времени.

Посмотреть видеотрансляцию противостояния «Рейнджерс» — «Сент-Луис» бесплатно и в прямом эфире можно будет в соцсети «ВКонтакте». Следите за ключевыми событиями игры НХЛ в текстовом формате в матч-центре «СЭ».

«Рейнджерс» занимает сейчас 2-е место в таблице Восточной конференции, набрав 84 очка. «Сент-Луис» идет на 10-й строчке «Запада», имея в своем активе 67 очков.

НХЛ: новости и результаты игр, календарь и обзоры матчей, прогнозы на сезон и статистика в актуальном виде на сайте . «Рейнджерс» занимает сейчас 2-е место в таблице Восточной конференции, набрав 84 очка. «Сент-Луис» идет на 10-й строчке «Запада», имея в своем активе 67 очков.