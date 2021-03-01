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Овечкин признан второй звездой матча с «Нью-Джерси»

01:40
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Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин стал второй звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Нью-Джерси» (3:2).

Капитан столичного клуба стал автором победной заброшенной шайбы. Первой звездой признан форвард Якуб Врана, третья звезда — Никлас Бэкстрем.

После этого матча «Вашингтон» с 28 очками занимает первое место в Восточном дивизионе, «Нью-Джерси» с 16 очками — на седьмой строчке.

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