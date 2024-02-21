Три очка Овечкина помогли «Вашингтону» переиграть «Нью-Джерси»

«Вашингтон» выиграл у «Нью-Джерси» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:2.

Российский нападающий «Кэпиталз» Александр Овечкин забросил две шайбы и сделал голевую передачу. Теперь на его счету 41 (16+25) очко в этом сезоне.

«Вашингтон» набрал 58 очков и занимает 11-е место в Восточной конференции. «Нью-Джерси» идет на 9-й строчке — 60 очков.