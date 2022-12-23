Овечкин признан первой звездой матча с «Оттавой»

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Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин стал первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Оттавы» (3:2 ОТ).

37-летний россиянин сделал две результативные передачи. Второй звездой признан вратарь «Сенаторз» Кэм Тэлбот, который отразил 37 бросков. Третья звезда — автор победной шайбы Маркус Йоханссон.

В текущем сезоне Овечкин провел 35 матчей, в которых набрал 38 (20+18) очков.