Овечкин признан первой звездой матча с «Оттавой»
Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин стал первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Оттавы» (3:2 ОТ).
37-летний россиянин сделал две результативные передачи. Второй звездой признан вратарь «Сенаторз» Кэм Тэлбот, который отразил 37 бросков. Третья звезда — автор победной шайбы Маркус Йоханссон.
В текущем сезоне Овечкин провел 35 матчей, в которых набрал 38 (20+18) очков.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
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|2
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|33
|22
|11
|46
|3
|Питтсбург
|33
|19
|14
|43
|4
|Рейнджерс
|35
|19
|16
|43
|5
|Вашингтон
|35
|18
|17
|40
|6
|Айлендерс
|34
|18
|16
|38
|7
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|34
|11
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|8
|Коламбус
|32
|10
|22
|22
|Атлантический дивизион
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|П
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|1
|Бостон
|32
|26
|6
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|13
|48
|3
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|32
|16
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|19
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|7
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|33
|15
|18
|33
|8
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|33
|14
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|31
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|34
|19
|15
|44
|2
|Виннипег
|33
|21
|12
|43
|3
|Миннесота
|32
|19
|13
|40
|4
|Колорадо
|31
|18
|13
|38
|5
|Сент-Луис
|33
|16
|17
|33
|6
|Нэшвилл
|31
|14
|17
|32
|7
|Аризона
|31
|10
|21
|25
|8
|Чикаго
|31
|7
|24
|18
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|35
|23
|12
|47
|2
|Лос-Анджелес
|35
|18
|17
|41
|3
|Сиэтл
|31
|18
|13
|39
|4
|Эдмонтон
|34
|18
|16
|38
|5
|Калгари
|33
|15
|18
|36
|6
|Ванкувер
|31
|13
|18
|29
|7
|Сан-Хосе
|34
|10
|24
|26
|8
|Анахайм
|34
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|25
|21
Результаты / календарь
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31.12
|23.12
|03:00
|
Бостон – Виннипег
|3 : 2
|23.12
|03:00
|
Оттава – Вашингтон
|2 : 3 ОТ
|23.12
|03:00
|
Питтсбург – Каролина
|3 : 4 ОТ
|23.12
|03:00
|
Рейнджерс – Айлендерс
|5 : 3
|23.12
|06:00
|
Ванкувер – Сиэтл
|- : -
|23.12
|06:30
|
Лос-Анджелес – Калгари
|- : -
|23.12
|06:30
|
Сан-Хосе – Миннесота
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|34
|65
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|34
|55
|
|
Тэйдж Томпсон
Баффало
|32
|50
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|34
|29
|
|
Тэйдж Томпсон
Баффало
|32
|26
|
|
Джейсон Робертсон
Даллас
|34
|24
|И
|КН
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|22
|1.89
|
|
Петр Кочетков
Каролина
|15
|1.94
|
|
Илья Самсонов
Торонто
|13
|2.06
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