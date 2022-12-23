«Каролина» обыграла «Питтсбург», у Малкина «-1»

«Каролина» в матче регулярного чемпионата НХЛ в овертайме обыграла «Питтсбург» со счетом 4:3.

Победную шайбу забросил Джейкоб Славин. Форвард «Харрикейнз» Андрей Свечников завершил встречу с показателем полезности «+1», у форварда «Пингвинз» Евгения Малкина «-1».

После этого матча «Каролина» с 48 очками занимает второе место в Восточной конференции, «Питтсбург» с 43 очками — на пятой строчке.