Овечкин повторил свой антирекорд по безголевой серии в НХЛ

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин не смог забить в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Чикаго» (4:2).

38-летний россиянин отметился результативной передачей. Таким образом, форвард повторил собственный антирекорд по безголевой серии в 10 игр, который был зафиксирован в марте 2017 года.

В текущем сезоне Овечкин провел 25 матчей, в которых набрал 16 (5+11) очков.