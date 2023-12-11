«Нэшвилл» на выезде обыграл «Монреаль»

«Нэшвилл» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде обыграл «Монреаль» со счетом 2:1.

На дубль Колтона Сиссонса хозяева ответили точным броском Джейка Эванса.

После этого матча «Нэшвилл» с 30 очками занимает седьмое место в Западной конференции, «Монреаль» с 27 очками — на 12-й строчке «Востока».