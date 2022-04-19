Шайба Овечкина помогла «Вашингтону» обыграть «Колорадо»

«Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Колорадо» со счетом 3:2.

В составе «Кэпиталз» отличились Гарнет Хэтэуэй, Александр Овечкин и Маркус Йоханссон, Евгений Кузнецов сделал результативную передачу, вратарь Илья Самсонов отразил 24 броска. У «Эвеланш» шайбы забросили Валерий Ничушкин и Арттури Лехконен.

«Колорадо» прервал победную серию, которая длилась 9 матчей.

После этого «Вашингтон» с 96 очками занимает восьмое место в Восточной конференции, «Колорадо» со 116 очками — на первой строчке Запада.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Колорадо» — «Вашингтон» — 2:3 (1:1, 0:1, 1:1)

Голы: Хэтэуэй — 14 (Ларссон, Шульц), 4:02 — 0:1. Ничушкин — 22 (Байрам, Макар), 17:05 — 1:1. Овечкин — 48 (бол., Кузнецов, Карлсон), 33:27 — 1:2. Лехконен — 16 (Штурм, Обе-Кубель), 48:13 — 2:2. Юханссон — 8 (Шири), 50:46 — 2:3.

Вратари: Кемпер (58:23) — Самсонов.

Штраф: 4 — 6.

Броски: 25 (11+4+10) — 27 (10+7+10).

Наши: Ничушкин (21.36/4/0) — Кузнецов (15.59/1/-1), Овечкин (15.31/4/-1), Орлов (21.53/2/+1).

19 апреля. Денвер. Ball Arena.