Овечкин поднялся на 86-е место по сыгранным матчам в истории НХЛ

Российский капитан «Вашингтона» Александр Овечкин вышел на 86-е место по сыгранным матчам за карьеру в НХЛ. Игра против «Коламбуса» (7:2) стала для Овечкина 1257-й в регулярных чемпионатах.

36-летний Овечкин обошел Брайана Ролстона и Крэйга Людвига, у которых по 1256 матчей. Россиянин сравнялся с Джо Нуиндайком и действующим защитником «Далласа» Райаном Сутером.

Ближайшими целями для Овечкина являются Анри Ришара и Рэя Ферраро, у которых по 1258 матчей (84-85 места).