Экблад стал лидером по набранным очкам среди защитников в истории «Флориды»

Защитник «Флориды» Аарон Экблад оформил ассистентский хет-трик в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Вегаса» (3:5).

26-летний канадец набрал 291 (97+194) очко в 553 матчах и вышел на первое место по очкам среди защитников в истории франшизы. Он опередил Роберта Швеглу (61+229) на одно очко.

Экблад выступает за «Флориду» с 2014 года. В текущем сезоне на его счету 57 (15+42) очков в 60 матчах.