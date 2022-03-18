Дадонов признан первой звездой матча с «Флоридой»

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Форвард «Вегаса» Евгений Дадонов стал первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Флориды» (5:3).

33-летний россиянин сделал дубль за 9 минут. Второй звездой признан форвард «Голден Найтс» Николя Руа, третья звезда — вратарь команды Логан Томпсон.

В текущем сезоне Дадонов провел 61 матч, в которых набрал 26 (14+12) очков.