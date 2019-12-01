Национальная хоккейная лига определила трех лучших игроков по итогам игрового дня регулярного чемпионата, сообщает официальный сайт лиги.

Третьей звездой стал голкипер «Флориды» Крис Дридгер. В матче с «Нэшвиллом» (3:0) он отразил все 27 бросков по своим воротам.

Второй звездой выбран нападающий «Колорадо» Микко Рантанен. В игре с «Чикаго» (7:3) финн набрал 4 (3+1) очка.

Первой звездой назван капитан «Вашингтона» Александр Овечкин. В матче с «Детройтом» (5:2) россиянин отметился хет-триком, а также записал на свой счет одну результативную передачу.

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