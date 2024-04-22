Овечкин — о поражении от «Рейнджерс»: «Забудем об этой игре и двигаемся вперед»

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин подвел итоги стартового матча первого раунда плей-офф НХЛ против «Рейнджерс» (1:4).

«Первый период прошел нормально. Во втором периоде пара ошибок, и нам забивают голы, но мы все понимаем, это игра плей-офф. Нужно играть намного лучше, так что забудем об этой игре и двигаемся вперед», — приводит слова Овечкина официальный сайт НХЛ.

Счет в серии стал 1-0 в пользу «Рейнджерс». Второй матч пройдет 24 апреля и начнется в 2:00 мск.