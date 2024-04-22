Лавиолетт — о победе над «Вашингтоном»: «Мы здесь, чтобы выигрывать»

Главный тренер «Рейнджерс» Питер Лавиолетт подвел итоги стартового матча первого раунда плей-офф НХЛ против «Вашингтона» (4:1).

«Мы здесь, чтобы выигрывать матчи, и поэтому, очевидно, хорошо получить первую победу в серии. Все становится немного сложнее в плей-офф, нам нужно быть готовыми к этому», — приводит слова Лавиолетта официальный сайт НХЛ.

Счет в серии стал 1-0 в пользу «Рейнджерс». Второй матч пройдет 24 апреля и начнется в 2:00 мск.