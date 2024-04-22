«Виннипег» — «Колорадо»: видеообзор матча

«Виннипег» в стартовом матче первого раунда плей-офф НХЛ обыграл «Колорадо» — 7:6.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

В составе «Джетс» один из голов забил Владислав Наместников, у «Эвеланш» шайбу забросил Валерий Ничушкин, вратарь Александр Георгиев отразил 16 бросков из 23.

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