Овечкин прервал безголевую серию, забросив шайбу из «офиса». До рекорда Андрейчука осталось два гола

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин забил гол в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сан-Хосе». 36-летний россиянин отличился в первом периоде, сделав счет 2:0.

Овечкин забил в привычном для себя стиле — в большинстве из своего «офиса» замкнул сильным броском передачу партнера. Форвард прервал серию из трех матчей без голов.

Для него это 13-й гол в этом сезоне. Всего у него стало 27 (13+14) очков.

Овечкину осталось два гола до повторения абсолютного рекорда Дэйва Андрейчука, у которого 274 шайбы при игре в большинстве.

За карьеру в НХЛ это 743-я шайба Овечкина и четвертое место за всю историю НХЛ. Впереди Уэйн Гретцки (894), Горди Хоу (801) и Яромир Ягр (766).