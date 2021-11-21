Овечкин прервал безголевую серию, забросив шайбу из «офиса». До рекорда Андрейчука осталось два гола
07:08
Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин забил гол в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сан-Хосе». 36-летний россиянин отличился в первом периоде, сделав счет 2:0.
Овечкин забил в привычном для себя стиле — в большинстве из своего «офиса» замкнул сильным броском передачу партнера. Форвард прервал серию из трех матчей без голов.
Для него это 13-й гол в этом сезоне. Всего у него стало 27 (13+14) очков.
Овечкину осталось два гола до повторения абсолютного рекорда Дэйва Андрейчука, у которого 274 шайбы при игре в большинстве.
За карьеру в НХЛ это 743-я шайба Овечкина и четвертое место за всю историю НХЛ. Впереди Уэйн Гретцки (894), Горди Хоу (801) и Яромир Ягр (766).
Office time! pic.twitter.com/Qz3BWE8pmI— Washington Capitals (@Capitals) November 21, 2021
Читайте также
Материалы сюжета: Александр Овечкин: рекорд НХЛ по числу голов Уэйна Гретцки и гонка за лучшими снайперами лиги в истории, новости и статистика
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю