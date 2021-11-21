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Овечкин прервал безголевую серию, забросив шайбу из «офиса». До рекорда Андрейчука осталось два гола

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Александр Овечкин. Фото Capitals, Twitter Александр Овечкин (в центре) после забитого гола. Фото Capitals, Twitter
Александр Овечкин. Фото Capitals, Twitter
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Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин забил гол в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сан-Хосе». 36-летний россиянин отличился в первом периоде, сделав счет 2:0.

Овечкин забил в привычном для себя стиле — в большинстве из своего «офиса» замкнул сильным броском передачу партнера. Форвард прервал серию из трех матчей без голов.

Для него это 13-й гол в этом сезоне. Всего у него стало 27 (13+14) очков.

Овечкину осталось два гола до повторения абсолютного рекорда Дэйва Андрейчука, у которого 274 шайбы при игре в большинстве.

За карьеру в НХЛ это 743-я шайба Овечкина и четвертое место за всю историю НХЛ. Впереди Уэйн Гретцки (894), Горди Хоу (801) и Яромир Ягр (766).

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Роман Шишов все материалы автора
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Материалы сюжета: Александр Овечкин: рекорд НХЛ по числу голов Уэйна Гретцки и гонка за лучшими снайперами лиги в истории, новости и статистика