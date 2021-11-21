Овечкин догнал Клода Лемье по количеству матчей в НХЛ

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин провел свой 1215-й матч за карьеру в НХЛ.

36-летний россиянин принял участие в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сан-Хосе» и вышел на 108-е место по количеству игр в североамериканской лиге.

Он повторил результат Клода Лемье, который уже давно завершил карьеру. На 107 месте расположился Эрик Нестеренко (1219), который впереди Овечкина на четыре матча.

Овечкин в этом сезоне набрал 26 (12+14) очков в 18 матчах при показателе полезности «+12».