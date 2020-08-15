Овечкин, оформивший дубль, признан третьей звездой матча с «Айлендерс»
06:30
Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин стал третьей звездой матча первого раунда плей-офф НХЛ против «Айлендерс» (2:5).
Первой звездой признан защитник «Айлендерс» Ник Ледди, забросивший одну шайбу. Второй звездой стал его одноклубник Жан-Габриэль Пажо, отметившийся двумя ассистами.
Счет в серии до четырех побед стал 2-0.
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