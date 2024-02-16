Овечкин назвал своего самого любимого футболиста

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал о своем знакомстве с Уэйном Руни и назвал имя своего любимого футболиста.

— В январе вы пропустили три матча из-за травмы. Полностью восстановились?

— Да. Все нормально.

— Уэйн Руни оттуда разместил фотографию с вами. Случайно столкнулись или его тоже пригласили на праздник к тестю?

— Случайно. Мы с ним хорошо знакомы еще с тех пор, как он играл в Вашингтоне за D.C. United в МЛС. Он приходил ко мне на день рождения. Приятно иметь дружеские отношения с такими великими людьми!

— Кто ваш самый любимый футболист в мире?

— Конечно же, это Лео Месси. Я фанат «Динамо» и «Барселоны». Жалко, что он уехал из Каталонии, но все равно Месси для меня — лучший футболист всех времен.