Минтюков открыл счет в матче «Оттава» — «Анахайм»

«Анахайм» открыл счет в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Оттавы».

На 10-й минуте встречи шайбу забросил российский защитник Павел Минтюков. Для 20-летнего россиянина это третий гол в сезоне.

20-летний Минтюков дебютировал в НХЛ в сезоне-2023/24. В начале января россиянин получил травму верхней части тела из-за которой пропустил 11 матчей.