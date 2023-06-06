Овечкин награжден Благодарностью президента РФ Путина

Капитан «Вашингтона», воспитанник московского «Динамо» Александр Овечкин награжден Благодарностью президента Российской Федерации Владимира Путина, сообщает официальный сайт московского «Динамо».

Овечкин играл за «Динамо» с 2001 по 2005 год, а также в сезоне-2012/13, во время локаута в НХЛ. Россиянин выступает за «Вашингтон» с 2005 года.

37-летний форвард — обладатель Кубка Стэнли 2018 года, трехкратный чемпион мира.