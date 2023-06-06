Проворов продолжит карьеру в «Коламбусе»

Российский защитник Иван Проворов отправился в «Коламбус» в обмен на переход защитника Кайла Уокера и вратаря Кэла Петерсена из «Лос-Анджелеса», утверждает журналист Давид Паньотта.

При этом «Кингз» возьмут на себя 30 процентов зарплаты 26-летнего Проворова, который проходит через клуб транзитом.

В текущем сезоне Проворов провел 82 матча в регулярном чемпионате НХЛ за «Флайерз» и набрал 27 (6+21) очков.

В ноябре 2022-го россиянин набрал свое 200-е очко в НХЛ.