Михаил Мальцев: «Хочу дождаться 1 июля и посмотреть на предложения из НХЛ»

Нападающий «Колорадо» Михаил Мальцев в интервью «СЭ» прокомментировал возможность возвращения в КХЛ, где правами на игрока владеет «Спартак».

— До 1 июля ты не имеешь права вести переговоры в Северной Америке, но можешь разговаривать с российскими командами.

— Да, мне звонят из «Спартака», но пока только спрашивают про мои планы, особых предложений еще не было. Я сказал, что хочу дождаться 1 июля и посмотреть на предложения из НХЛ, а дальше уже будет ясно.

— А что тебе там могут предложить?

— Конечно, я понимаю, что односторонний контракт на небольшую сумму — это единственный вариант. Еще бы хотелось каких-то гарантий, что клуб видит меня в основном составе. А если меня спустят в АХЛ, то в каждом моем контракте есть пункт, согласно которому могу вернуться в Россию.

В прошедшем сезоне 25-летний Мальцев провел 28 матчей в регулярном чемпионате АХЛ за «Колорадо Иглз» и набрал 21 (11+10) очко. Также на его счету 4 (3+1) очка в семи матчах плей-офф. В НХЛ за «Эвеланш» он провел пять матчей без набранных очков.