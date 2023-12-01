Овечкин набрал 1499 очков в регулярных чемпионатах НХЛ

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин отметился двумя результативными передачами в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Анахайма» (5:4).

Таким образом, 38-летний россиянин набрал 1499 (827+672) очков в регулярных чемпионатах НХЛ. Он может стать 16-м игроком в истории НХЛ, достигшим отметки в 1500 очков, и восьмым, сделавшим это за одну франшизу.

В текущем сезоне Овечкин провел 20 матчей, в которых набрал 14 (5+9) очков.