«Вашингтон» забросил в большинстве впервые с октября

Нападающий «Вашингтона» Том Уилсон реализовал численное преимущество своей команды в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Анахайма» (5:4).

Форвард отличился в конце первого периода с передачи Александра Овечкина.

«Кэпиталз» не забрасывали в большинстве с 27 октября — тогда Дилан Строум забил в матче с «Миннесотой» (3:2 Б), ему ассистировали Александр Овечкин и Евгений Кузнецов.

Серия «Вашингтона» без голов в большинстве длилась 12 матчей.