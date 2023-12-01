«Калгари» — «Даллас»: видеообзор матча НХЛ

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«Калгари» победил «Даллас» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3 ОТ.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

«Калгари» занимает девятое место в таблице Западной конференции НХЛ с 23 очками в 23 матчах.

«Даллас» идет на пятой строчке с 29 очками в 21 игре.