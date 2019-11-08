«Оттава» выиграла у «Лос-Анджелеса», у Анисимова — гол, у Ковальчука —
голевая передача
«Оттава» в овертайме обыграла «Лос-Анджелес» в матче регулярного чемпионата НХЛ (3:2). Победную шайбу забросил Жан-Габриэль Пажо.
Российский нападающий «Сенаторз» Артем Анисимов отметился голом. Илья Ковальчук из «Кингз» сделал голевую передачу.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Оттава» — «Лос-Анджелес» — 3:2 ОТ (0:0, 1:1, 1:1, 1:0)
Голы: Браун — 4 (Копитар), 26:51 — 0:1. Дюклер — 6 (Зайцев, Ткачак), 37:23 — 1:1. Анисимов — 2 (Эннис, Хлапик), 49:50 — 2:1. Тоффоли — 4 (Рой, Ковальчук), 59:52 — 2:2. Пажо — 7 (Пол), 63:12 — 3:2.
Вратари: Нильссон — Кэмпбелл (58:30 — 59:52).
Штраф: 4 — 4.
Броски: 33 (9+15+6+3) — 28 (9+6+11+2).
Наши: Анисимов (16.20/4/+1), Зайцев (26.38/1/0), Наместников (18.23/4/0) — Ковальчук (15.32/1/0).
8 ноября. Оттава. Canadian Tire Centre.
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