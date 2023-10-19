Нападающий «Монреаля» Кирби Дак выбыл до конца сезона

Нападающий «Монреаля» Кирби Дак пропустит остаток сезона из-за травмы правого колена, сообщает AP.

22-летний хоккеист получил разрыв крестообразной и медиальной коллатеральной связок 15 октября в первом периоде домашнего матча с «Чикаго» (3:2). Даку потребуется хирургическое вмешательство.

В этом сезоне форвард успел сыграть за «Монреаль» 2 матча и сделал две результативные передачи.