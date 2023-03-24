«Тампа» проиграла «Оттаве». Кучеров сделал две голевые передачи
«Тампа-Бэй» на выезде проиграла «Оттаве» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:7. «Лайтнинг» потерпели третье поражение подряд.
Российский нападающий гостей Никита Кучеров сделал две голевые передачи. Защитник Михаил Сергачев забросил одну шайбу. Голкипер Андрей Василевский провел встречу на скамейке запасных.
«Оттава» набрала 75 очков и идет на 11-й строчке в Восточной конференции. «Тампа» располагается на 6-й строчке — 90 очков.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|69
|46
|23
|100
|2
|Нью-Джерси
|71
|45
|26
|98
|3
|Рейнджерс
|71
|41
|30
|92
|4
|Айлендерс
|72
|37
|35
|82
|5
|Питтсбург
|71
|35
|36
|80
|6
|Вашингтон
|72
|33
|39
|74
|7
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|70
|26
|44
|64
|8
|Коламбус
|70
|22
|48
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|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|70
|54
|16
|113
|2
|Торонто
|70
|42
|28
|93
|3
|Тампа-Бэй
|72
|42
|30
|90
|4
|Флорида
|71
|36
|35
|79
|5
|Оттава
|71
|34
|37
|73
|6
|Баффало
|70
|33
|37
|72
|7
|Детройт
|70
|31
|39
|71
|8
|Монреаль
|71
|28
|43
|62
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|71
|38
|33
|90
|2
|Миннесота
|71
|41
|30
|90
|3
|Колорадо
|70
|41
|29
|88
|4
|Виннипег
|72
|40
|32
|83
|5
|Нэшвилл
|69
|35
|34
|78
|6
|Сент-Луис
|70
|31
|39
|68
|7
|Аризона
|72
|27
|45
|66
|8
|Чикаго
|70
|24
|46
|54
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|71
|44
|27
|94
|2
|Лос-Анджелес
|71
|41
|30
|92
|3
|Эдмонтон
|72
|41
|31
|90
|4
|Сиэтл
|70
|39
|31
|85
|5
|Калгари
|72
|32
|40
|79
|6
|Ванкувер
|70
|31
|39
|67
|7
|Анахайм
|71
|23
|48
|56
|8
|Сан-Хосе
|71
|19
|52
|53
Результаты / календарь
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29.03
|24.03
|01:30
|
Филадельфия – Миннесота
|- : -
|24.03
|02:00
|
Флорида – Торонто
|- : -
|24.03
|02:00
|
Детройт – Сент-Луис
|- : -
|24.03
|02:00
|
Оттава – Тампа-Бэй
|- : -
|24.03
|02:00
|
Вашингтон – Чикаго
|- : -
|24.03
|02:00
|
Каролина – Рейнджерс
|- : -
|24.03
|02:00
|
Бостон – Монреаль
|- : -
|24.03
|03:00
|
Нэшвилл – Сиэтл
|- : -
|24.03
|04:00
|
Калгари – Вегас
|- : -
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|04:00
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Даллас – Питтсбург
|- : -
|24.03
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|
Ванкувер – Сан-Хосе
|- : -
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|05:00
|
Анахайм – Виннипег
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|72
|138
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|70
|110
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|72
|100
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|72
|60
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|70
|48
|
|
Микко Рантанен
Колорадо
|70
|47
|И
|КН
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|43
|1.94
|
|
Филип Густавссон
Миннесота
|33
|2.00
|
|
Джереми Суэймен
Бостон
|30
|2.20
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