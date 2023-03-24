«Тампа» проиграла «Оттаве». Кучеров сделал две голевые передачи

«Тампа-Бэй» на выезде проиграла «Оттаве» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:7. «Лайтнинг» потерпели третье поражение подряд.

Российский нападающий гостей Никита Кучеров сделал две голевые передачи. Защитник Михаил Сергачев забросил одну шайбу. Голкипер Андрей Василевский провел встречу на скамейке запасных.

«Оттава» набрала 75 очков и идет на 11-й строчке в Восточной конференции. «Тампа» располагается на 6-й строчке — 90 очков.