«Бостон» выиграл у «Монреаля». Гурьянов набрал одно очко

«Бостон» переиграл «Монреаль» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:2. Для «Брюинз» эта победа стала пятой подряд.

Российский нападающий «Канадиенс» Денис Гурьянов отметился голевой передачей. Она стала для него 10-й в нынешнем сезоне.

«Бостон» набрал 115 очков и продолжает лидировать в Восточной конференции. «Монреаль» занимает 15-е место — 62 очка.