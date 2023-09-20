«Оттава» объявила о подписании нового контракта с Соколовым

«Оттава» на официальном сайте объявила о подписании однолетнего двухстороннего контракта с российским нападающим Егором Соколовым.

Зарплата 23-летнего россиянина в НХЛ составит 775 тысяч долларов и 120 тысяч долларов в АХЛ.

В прошлом сезоне Соколов сыграл 5 матчей в НХЛ и набрал 2 (1+1) очка. Также на его счету 59 (21+38) очков в 70 матчах АХЛ за «Белвилль».