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Сегодня, 23:46

«Оттава» подписала восьмилетний контракт с Норрисом с зарплатой 7,95 миллиона долларов в год

Карен Саркисян
Корреспондент
Читать «СЭ» в

«Оттава» объявила о подписании контракта с форвардом Джошем Норрисом на восемь лет и 63,6 миллиона долларов.

Как сообщает официальный сайт клуба, средняя зарплата 23-летнего американца составит 7,95 миллиона долларов.

В прошедшем сезоне форвард набрал 55 (35+20) очков в 66 матчах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Он стал третьим бомбардиром «Оттавы», уступив форвардам Тиму Штюцле (57 очков) и Брэди Ткачаку (67 очков).

Всего на счету Норриса 90 (52+38) баллов в 125 играх НХЛ.

Источник: https://www.nhl.com/senators/news/ottawa-senators-sign-forward-josh-norris-to-eight-year-contract/c-334984474
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