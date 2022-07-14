«Оттава» подписала восьмилетний контракт с Норрисом с зарплатой 7,95 миллиона долларов в год

«Оттава» объявила о подписании контракта с форвардом Джошем Норрисом на восемь лет и 63,6 миллиона долларов.

Как сообщает официальный сайт клуба, средняя зарплата 23-летнего американца составит 7,95 миллиона долларов.

В прошедшем сезоне форвард набрал 55 (35+20) очков в 66 матчах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Он стал третьим бомбардиром «Оттавы», уступив форвардам Тиму Штюцле (57 очков) и Брэди Ткачаку (67 очков).

Всего на счету Норриса 90 (52+38) баллов в 125 играх НХЛ.