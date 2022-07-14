Сергачев заявил, что расстроился из-за пропущенной Олимпиады-2022 в Пекине
Защитник «Тампы» и сборной России Михаил Сергачев поделился мнением о пропущенных Олимпийских играх 2022 года в Пекине.
— Как воспринимал ситуацию, когда вас не пустили на Олимпиаду. Допускал мысли, что это может быть первый и последний шанс сыграть на Олимпиаде, учитывая все обстоятельства? И что слышно по поводу Кубок мира?
— На тот момент таких мыслей не было. Конечно, я расстроился. Думаю, все расстроились: не только русские, но и канадцы, шведы. Надеюсь, это не последний шансы. Про Кубок мира слухи ходят. Для лиги это полезная вещь. Не знаю, разрешат ли на нем играть, но надеюсь, что разрешат.
— Поедешь ли в отпуск в Россию, в родной город Нижнекамск?
— Очень хотелось бы приехать к Нижнекамск. Хочу увидеть родителей, бабушек, дедушек. Но пока я еще думаю, решение не принял.
Сборная России завоевала серебряные медали Олимпийских игр, проиграв в финале команде Финляндии со счетом 1:2.
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|Коламбус
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|5
|Нью-Джерси
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|Питтсбург
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|Филадельфия
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|П
|О
|1
|Баффало
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|2
|Бостон
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|3
|Детройт
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|4
|Монреаль
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|5
|Оттава
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|6
|Тампа-Бэй
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|7
|Торонто
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|8
|Флорида
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|Центральный дивизион
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|О
|1
|Аризона
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|2
|Виннипег
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|3
|Даллас
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|4
|Колорадо
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|5
|Миннесота
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|6
|Нэшвилл
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|0
|0
|7
|Сент-Луис
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|8
|Чикаго
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|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Анахайм
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|2
|Ванкувер
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|3
|Вегас
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|4
|Калгари
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|5
|Лос-Анджелес
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|6
|Сан-Хосе
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|7
|Сиэтл
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|Эдмонтон
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|7.10
|21:00
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Нэшвилл – Сан-Хосе
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