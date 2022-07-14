Сергачев заявил, что расстроился из-за пропущенной Олимпиады-2022 в Пекине

Защитник «Тампы» и сборной России Михаил Сергачев поделился мнением о пропущенных Олимпийских играх 2022 года в Пекине.

— Как воспринимал ситуацию, когда вас не пустили на Олимпиаду. Допускал мысли, что это может быть первый и последний шанс сыграть на Олимпиаде, учитывая все обстоятельства? И что слышно по поводу Кубок мира?

— На тот момент таких мыслей не было. Конечно, я расстроился. Думаю, все расстроились: не только русские, но и канадцы, шведы. Надеюсь, это не последний шансы. Про Кубок мира слухи ходят. Для лиги это полезная вещь. Не знаю, разрешат ли на нем играть, но надеюсь, что разрешат.

— Поедешь ли в отпуск в Россию, в родной город Нижнекамск?

— Очень хотелось бы приехать к Нижнекамск. Хочу увидеть родителей, бабушек, дедушек. Но пока я еще думаю, решение не принял.

Сборная России завоевала серебряные медали Олимпийских игр, проиграв в финале команде Финляндии со счетом 1:2.