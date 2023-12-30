«Оттава» — «Нью-Джерси»: видеообзор матча НХЛ

«Нью-Джерси» победил «Оттаву» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:2.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

«Нью-Джерси» поднялся на восьмое место в таблице Восточной конференции НХЛ с 40 очками в 34 матчах.

«Оттава» идет на последней, 16-й строчке с 26 очками в 31 игре.