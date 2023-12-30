«Вашингтон» не смог забросить больше одной шайбы в трех последних матчах
«Вашингтон» не может забросить больше одной шайбы на протяжении трех матчей.
В субботу, 30 декабря «Кэпиталз» уступили «Айлендерс» (1:5). Серия длится с 24 декабря — тогда команда проиграла «Тампе-Бэй» (1:2 ОТ). 28 декабря «Вашингтон» не смог победить «Рейнджерс» (1:5).
Нападающий столичной команды Александр Овечкин, занимающий второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ, забросил лишь одну шайбу в последних 18 матчах.
«Вашингтон» после трех поражений подряд опустился на девятое место в таблице Восточной конференции НХЛ с 39 очками в 33 матчах.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|34
|24
|10
|49
|2
|Айлендерс
|35
|17
|18
|43
|3
|Филадельфия
|34
|19
|15
|42
|4
|Каролина
|36
|19
|17
|42
|5
|Нью-Джерси
|34
|19
|15
|40
|6
|Вашингтон
|33
|17
|16
|39
|7
|Питтсбург
|33
|16
|17
|36
|8
|Коламбус
|37
|12
|25
|31
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|33
|20
|13
|46
|2
|Флорида
|35
|21
|14
|44
|3
|Торонто
|33
|17
|16
|41
|4
|Тампа-Бэй
|36
|17
|19
|39
|5
|Детройт
|36
|17
|19
|38
|6
|Монреаль
|34
|15
|19
|35
|7
|Баффало
|36
|14
|22
|32
|8
|Оттава
|31
|13
|18
|26
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|36
|22
|14
|47
|2
|Даллас
|34
|21
|13
|46
|3
|Виннипег
|33
|20
|13
|44
|4
|Нэшвилл
|36
|19
|17
|39
|5
|Аризона
|34
|18
|16
|38
|6
|Сент-Луис
|35
|18
|17
|37
|7
|Миннесота
|33
|16
|17
|36
|8
|Чикаго
|35
|11
|24
|24
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Ванкувер
|36
|23
|13
|49
|2
|Вегас
|37
|22
|15
|49
|3
|Лос-Анджелес
|32
|20
|12
|44
|4
|Сиэтл
|36
|13
|23
|35
|5
|Эдмонтон
|32
|16
|16
|33
|6
|Калгари
|35
|14
|21
|33
|7
|Анахайм
|34
|13
|21
|26
|8
|Сан-Хосе
|36
|9
|27
|21
|30.12
|03:00
|
Оттава – Нью-Джерси
|2 : 6
|30.12
|03:00
|
Флорида – Рейнджерс
|4 : 3
|30.12
|03:00
|
Детройт – Нэшвилл
|5 : 4 ОТ
|30.12
|03:00
|
Коламбус – Торонто
|6 : 5 ОТ
|30.12
|03:30
|
Айлендерс – Вашингтон
|5 : 1
|30.12
|04:00
|
Даллас – Чикаго
|5 : 4 ОТ
|30.12
|04:00
|
Сент-Луис – Колорадо
|1 : 2
|30.12
|06:00
|
Сиэтл – Филадельфия
|- : -
|30.12
|06:00
|
Анахайм – Аризона
|- : -
|30.12
|22:00
|
Виннипег – Миннесота
|- : -
|И
|О
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|35
|58
|
|
Нэйтан Маккиннон
Колорадо
|36
|56
|
|
Вильям Нюландер
Торонто
|33
|48
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|32
|29
|
|
Брок Босер
Ванкувер
|36
|24
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|35
|24
|И
|КН
|
|
Давид Риттих
Лос-Анджелес
|2
|1
|
|
Крис Дриджер
Сиэтл Кракен
|1
|1
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1