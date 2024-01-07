«Оттава» может обменять Владимира Тарасенко

«Оттава» может обменять российского нападающего Владимира Тарасенко, сообщает Ottawa Sun.

По данным источника, клуб попросит 32-летнего форварда отказаться от пункта в контракте, который запрещает обменивать его. «Сенаторз» готовы расстаться с россиянином перед трансферным дедлайном даже при условии, что им придется взять на себя большую часть зарплаты хоккеиста.

Контракт Тарасенко действует до конца сезона-2023/24, по соглашению нападающий заработает 5 миллионов евро за год.

Россиянин выступает за «Оттаву» с июля 2023 года. В сезоне-2023/24 форвард набрал 24 (8+16) очка в 33 матчах.

«Сенаторз» занимают последнее, 16-е место в таблице Восточной конференции НХЛ с 28 очками в 35 матчах.