«Оттава» переиграла «Коламбус». Воронков забросил одну шайбу

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«Оттава» обыграла «Коламбус» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:3. «Сенаторз» одержали четвертую победу подряд.

Российский голкипер «Блю Джэкетс» Даниил Тарасов отразил 24 из 29 бросков по своим воротам. Первую шайбу гостей забросил российский форвард Дмитрий Воронков, а Кирилл Марченко отметился голевой передачей.

«Оттава» набрала 46 очков и занимает 15-е место в Восточной конференции. «Коламбус» идет последним — 42 очка.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Оттава» — «Коламбус» — 6:3 (3:1, 2:2, 1:0)

Голы: Воронков — 13 (Джонсон, Марченко), 7:11 — 0:1. Ткачак — 23 (бол., Норрис, Жиру), 9:48 — 1:1. Ткачак — 24, 10:36 — 2:1. Жиру — 17 (мен., Келли), 14:46 — 3:1. Грейг — 9 (Тарасенко, Пинто), 25:37 — 4:1. Дженнер — 16 (Годро, Веренски), 30:41 — 4:2. Рословик — 3 (Гудбрэнсон, Бин), 33:54 — 4:3. Ткачак — 25 (бол., Жиру, Шабо), 36:48 — 5:3. Браннстрем — 3 (п.в.), 59:52 — 6:3.

Вратари: Форсберг — Тарасов (56:44 — 59:52).

Штраф: 12 — 14.

Броски: 30 (10+9+11) — 40 (6+17+17).

Наши: Тарасенко (16.43/1/+1) — Воронков (11.55/4/+1), Марченко (19.09/3/-1), Проворов (22.30/0/-1).

14 февраля. Оттава. Canadian Tire Centre.