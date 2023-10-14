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14 октября, 23:50

«Оттава» — «Филадельфия»: видеообзор матча НХЛ

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Оттава» дома обыграла «Филадельфию» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:2.

Видео лучших моментов матча «Оттава» — «Филадельфия» опубликовано на YouTube-канале Sportsnet.

У хозяев отличились Джейк Сандерсон, а также Джейкоб Чикран и Брэйди Ткачук, оформившие дубли. За гостей голы забили Трэвис Конечны и Кэмерон Йорк.

Российский нападающий «Оттавы» Владимир Тарасенко набрал два очка в этой встрече. Он отдал голевые передачи на 11-й и 16-й минутах игры.

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«Оттава» дома обыграла «Филадельфию», Тарасенко набрал два очка

НХЛ: «Коламбус» — «Рейнджерс», «Питтсбург» — «Калгари» и другие матчи 14 и 15 октября
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