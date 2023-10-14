«Оттава» дома обыграла «Филадельфию», Тарасенко набрал два очка
«Оттава» на своем льду обыграла «Филадельфию» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:2.
У хозяев отличились Джейк Сандерсон, а также Джейкоб Чикран и Брэйди Ткачук, оформившие дубли. За гостей голы забили Трэвис Конечны и Кэмерон Йорк.
Российский нападающий «Оттавы» Владимир Тарасенко набрал два очка в этой встрече. Он отдал голевые передачи на 11-й и 16-й минутах игры. Это первые очки 31-летнего хоккеиста за «Сенаторз» в официальных матчах. Тарасенко присоединился к «Оттаве» в июле этого года.
«Оттава» после двух матчей идет на 8-й позиции в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 2 очка. «Филадельфия» с 2 очками за 2 игры расположилась на строчку ниже.
16 октября «Сенаторз» сыграет против «Тампы-Бэй», а игроки «Флайерз» 18-го числа встретятся с «Ванкувером».
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Оттава» — «Филадельфия» — 5:2 (2:1, 2:1, 1:0)
Голы: Чикран — 1 (Макьюэн, Грейг), 2:36 — 1:0. Чикран — 2 (бол., Тарасенко, Сандерсон), 10:47 — 2:0. Конекны — 3 (бол., Форстер, Санхейм), 16:51 — 2:1. Сандерсон — 1 (бол., Тарасенко, Чикран), 36:12 — 3:1. Йорк — 1 (Конекны, Уокер), 36:30 — 3:2. Ткачак — 1 (Жиру), 39:54 — 4:2. Ткачак — 2 (бол., Жиру, Штюцле), 41:32 — 5:2.
Вратари: Форсберг — Харт.
Штраф: 21 — 19.
Броски: 31 (13+12+6) — 21 (5+4+12).
Наши: Зуб (18.17/0/-1), Тарасенко (11.25/1/0) — -.
14 октября. Оттава. Canadian Tire Centre.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Нью-Джерси
|2
|1
|1
|3
|2
|Рейнджерс
|1
|1
|0
|2
|3
|Каролина
|1
|1
|0
|2
|4
|Филадельфия
|1
|1
|0
|2
|5
|Питтсбург
|2
|1
|1
|2
|6
|Айлендерс
|0
|0
|0
|0
|7
|Коламбус
|1
|0
|1
|0
|8
|Вашингтон
|1
|0
|1
|0
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Тампа-Бэй
|1
|1
|0
|2
|2
|Бостон
|1
|1
|0
|2
|3
|Торонто
|1
|1
|0
|2
|4
|Монреаль
|1
|0
|1
|1
|5
|Детройт
|1
|0
|1
|0
|6
|Оттава
|1
|0
|1
|0
|7
|Флорида
|1
|0
|1
|0
|8
|Баффало
|1
|0
|1
|0
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|1
|1
|0
|2
|2
|Миннесота
|1
|1
|0
|2
|3
|Аризона
|1
|1
|0
|2
|4
|Даллас
|1
|1
|0
|2
|5
|Нэшвилл
|2
|1
|1
|2
|6
|Чикаго
|2
|1
|1
|2
|7
|Сент-Луис
|1
|0
|1
|1
|8
|Виннипег
|1
|0
|1
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|2
|2
|0
|4
|2
|Ванкувер
|1
|1
|0
|2
|3
|Калгари
|1
|1
|0
|2
|4
|Анахайм
|0
|0
|0
|0
|5
|Лос-Анджелес
|1
|0
|1
|0
|6
|Сан-Хосе
|1
|0
|1
|0
|7
|Эдмонтон
|1
|0
|1
|0
|8
|Сиэтл
|2
|0
|2
|0
|14.10
|02:00
|
Нью-Джерси – Аризона
|3 : 4 Б
|14.10
|02:30
|
Вашингтон – Питтсбург
|0 : 4
|14.10
|20:00
|
Оттава – Филадельфия
|5 : 2
|14.10
|23:00
|
Виннипег – Флорида
|- : -
|И
|О
|
|
Джек Хьюз
Нью-Джерси
|2
|5
|
|
Брок Босер
Ванкувер
|1
|4
|
|
Трэвис Конекны
Филадельфия
|2
|4
|И
|Г
|
|
Брок Босер
Ванкувер
|1
|4
|
|
Сидни Кросби
Питтсбург
|2
|3
|
|
Трэвис Конекны
Филадельфия
|2
|3
|И
|КН
|
|
Джейк Эттингер
Даллас
|1
|0.92
|
|
Джордан Биннингтон
Сент-Луис
|1
|0.93
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|1
|1.00