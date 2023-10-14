Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 22:52

«Оттава» дома обыграла «Филадельфию», Тарасенко набрал два очка

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Игроки ХК «Оттава».
Фото USA Today Sports

«Оттава» на своем льду обыграла «Филадельфию» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:2.

У хозяев отличились Джейк Сандерсон, а также Джейкоб Чикран и Брэйди Ткачук, оформившие дубли. За гостей голы забили Трэвис Конечны и Кэмерон Йорк.

Российский нападающий «Оттавы» Владимир Тарасенко набрал два очка в этой встрече. Он отдал голевые передачи на 11-й и 16-й минутах игры. Это первые очки 31-летнего хоккеиста за «Сенаторз» в официальных матчах. Тарасенко присоединился к «Оттаве» в июле этого года.

«Оттава» после двух матчей идет на 8-й позиции в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 2 очка. «Филадельфия» с 2 очками за 2 игры расположилась на строчку ниже.

16 октября «Сенаторз» сыграет против «Тампы-Бэй», а игроки «Флайерз» 18-го числа встретятся с «Ванкувером».

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Оттава» — «Филадельфия» — 5:2 (2:1, 2:1, 1:0)

Голы: Чикран — 1 (Макьюэн, Грейг), 2:36 — 1:0. Чикран — 2 (бол., Тарасенко, Сандерсон), 10:47 — 2:0. Конекны — 3 (бол., Форстер, Санхейм), 16:51 — 2:1. Сандерсон — 1 (бол., Тарасенко, Чикран), 36:12 — 3:1. Йорк — 1 (Конекны, Уокер), 36:30 — 3:2. Ткачак — 1 (Жиру), 39:54 — 4:2. Ткачак — 2 (бол., Жиру, Штюцле), 41:32 — 5:2.

Вратари: Форсберг — Харт.

Штраф: 21 — 19.

Броски: 31 (13+12+6) — 21 (5+4+12).

Наши: Зуб (18.17/0/-1), Тарасенко (11.25/1/0) — -.

14 октября. Оттава. Canadian Tire Centre.

Владимир Тарасенко (хоккей)
Хоккей
НХЛ
ХК Оттава Сенаторз
ХК Филадельфия Флайерз
1
Читайте также
Болельщик из США подарил Валиевой iPhone 15 Pro Max
Российская фигуристка Петросян назвала Майкла Джексона великим
Пропавшую девочку нашли полицейские в Приморье
Экс-разведчик Риттер заявил, что ВСУ на грани уничтожения из-за больших потерь
Онколог назвал предупреждающий об онкологическом заболевании симптом
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Вашингтон» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
Анонс сезона НХЛ: сколько забьет Овечкин, главные русские интриги
«Вегас» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
Овечкин: Кубок Стэнли vs Олимпиада, отдаст ли сына в хоккей, «Динамо»
«Вегас» — «Флорида»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
«Флорида» — «Вегас»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
«Флорида» — «Вегас»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
«Вегас» — «Флорида»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
«Вегас» — «Флорида»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
Анонс финала Кубка Стэнли и новый тренер у Овечкина
«Даллас» — «Вегас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Вегас» — «Даллас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Даллас» — «Вегас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Флорида» — «Каролина»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Даллас» — «Вегас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Флорида» — «Каролина»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Вегас» — «Даллас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Каролина» — «Флорида»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Вегас» — «Даллас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Тарасенко набрал первое очко за «Оттаву» в официальных играх

НХЛ: «Коламбус» — «Рейнджерс», «Питтсбург» — «Калгари» и другие матчи 14 и 15 октября
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Нью-Джерси 2 1 1 3
2 Рейнджерс 1 1 0 2
3 Каролина 1 1 0 2
4 Филадельфия 1 1 0 2
5 Питтсбург 2 1 1 2
6 Айлендерс 0 0 0 0
7 Коламбус 1 0 1 0
8 Вашингтон 1 0 1 0
Атлантический дивизион И В П О
1 Тампа-Бэй 1 1 0 2
2 Бостон 1 1 0 2
3 Торонто 1 1 0 2
4 Монреаль 1 0 1 1
5 Детройт 1 0 1 0
6 Оттава 1 0 1 0
7 Флорида 1 0 1 0
8 Баффало 1 0 1 0
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 1 1 0 2
2 Миннесота 1 1 0 2
3 Аризона 1 1 0 2
4 Даллас 1 1 0 2
5 Нэшвилл 2 1 1 2
6 Чикаго 2 1 1 2
7 Сент-Луис 1 0 1 1
8 Виннипег 1 0 1 0
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 2 2 0 4
2 Ванкувер 1 1 0 2
3 Калгари 1 1 0 2
4 Анахайм 0 0 0 0
5 Лос-Анджелес 1 0 1 0
6 Сан-Хосе 1 0 1 0
7 Эдмонтон 1 0 1 0
8 Сиэтл 2 0 2 0
Результаты / календарь
11.10
12.10
13.10
14.10
15.10
16.10
17.10
18.10
19.10
14.10 02:00
Нью-Джерси – Аризона
 3 : 4 Б
14.10 02:30
Вашингтон – Питтсбург
 0 : 4
14.10 20:00
Оттава – Филадельфия
 5 : 2
14.10 23:00
Виннипег – Флорида
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Джек Хьюз

Джек Хьюз

Нью-Джерси

 2 5
Брок Босер

Брок Босер

Ванкувер

 1 4
Трэвис Конекны

Трэвис Конекны

Филадельфия

 2 4
И Г
Брок Босер

Брок Босер

Ванкувер

 1 4
Сидни Кросби

Сидни Кросби

Питтсбург

 2 3
Трэвис Конекны

Трэвис Конекны

Филадельфия

 2 3
И КН
Джейк Эттингер

Джейк Эттингер

Даллас

 1 0.92
Джордан Биннингтон

Джордан Биннингтон

Сент-Луис

 1 0.93
Игорь Шестеркин

Игорь Шестеркин

Рейнджерс

 1 1.00
Новости
RSS RSS
Все новости