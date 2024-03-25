«Оттава» выиграла у «Эдмонтона»

«Оттава» дома обыграла «Эдмонтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:3.

У хозяев сделал дубль Джейкоб Чичран, по одному голу у Дрейка Батерсона, Паркера Келли и Тима Штюцле. У гостей отличились Леон Драйзайтль, Зак Хайман и Адам Хенрик. Защитник «Эдмонтона» Эван Бушар сделал три результативные передачи.

«Оттава» занимает 14-е место в таблице Восточной конференции НХЛ с 64 очками в 70 матчах. «Эдмонтон» идет на пятой строчке «Запада» с 88 очками в 69 играх.