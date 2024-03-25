«Филадельфия» — «Флорида»: видеообзор матча НХЛ

«Флорида» на выезде обыграла «Филадельфию» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:1.

Видео лучших моментов встречи опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

«Флорида» занимает второе место в таблице Восточной конференции НХЛ с 97 очками в 71 матче.

«Филадельфия» идет на седьмой строчке с 81 очком в 72 играх.