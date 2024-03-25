«Каролина» дома победила «Торонто»

«Каролина» дома обыграла «Торонто» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:1.

У хозяев забили Брэди Шей и Себастьян Ахо. У гостей отличился Ник Робертсон.

«Каролина» занимает третье место в таблице Восточной конференции НХЛ с 97 очками в 72 матчах. «Торонто» идет на пятой строчке с 89 очками в 70 играх.