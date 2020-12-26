Отец Радулова: «Банк не собирался возвращать деньги»

Отец нападающего «Далласа» и сборной России Александра Радулова Валерий рассказал, как владелец банка кормил их обещаниями.

Ранее стало извсетно, что банк, куда Радулов переводил зарплату в течение 10 лет, задолжал хоккеисту 1,5 миллиарда рублей. Владельцем банка является друг семьи Сергей Кононов.

— Он практически трубки не брал, — отметил Валерий Радулов в эфире телеканала «Россия 24». — Очень редко или говорил, что перезвонит. От меня он вообще трубки не брал. И в офис я приходил. Там мне он говорил, что ему некогда. Он прекрасно знал, зачем я приходил. Говорил, что у него встречи. Он делал это намеренно, потому что не собирался отдавать деньги. ?