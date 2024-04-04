Мэттьюс вышел на шестое место по очкам в истории «Торонто»

Нападающий «Торонто» Остон Мэттьюс забросил шайбу в матче с «Тампой» (1:4) в регулярном чемпионате НХЛ.

Форварда набрал 641 (362+279) очко в 555 матчах в составе «Мэйпл Лифс» и вышел на чистое шестое место в истории клуба. Мэттью обошел Рона Эллиса, на счету которого было 640 очков.

Рекорд «Торонто» принадлежит Матсу Сундину — 987 очков.