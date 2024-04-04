«Аризона» — «Ванкувер»: видеообзор матча

«Аризона» на своем льду проиграла «Ванкуверу» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 1:2. «Койотс» потерпели второе поражение подряд.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

Защитник «Кэнакс» Куинн Хьюз в середине второго периода открыл счет, реализовав большинство. На 11-й минуте третьего периода хозяева отыгрались благодаря голу Дилана Гюнтера. Форвард Конор Гарланд за 2 минуты до финальной сирены забросил вторую шайбу гостей и принес «Ванкуверу» победу.

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