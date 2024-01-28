Орлов забросил третью шайбу в сезоне

Защитник «Каролины» Дмитрий Орлов забросил победную шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Аризоны».

Россиянин отличился за 36 секунд до конца третьего периода при счете 1:1.

Этот гол стал для 32-летнего россиянина третьим в сезоне-2023/24. В нынешнем регулярном чемпионате НХЛ защитник набрал 17 (2+15) очков в 48 матчах.