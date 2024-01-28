«Тампа-Бэй» выиграла у «Нью-Джерси», Кучеров сделал две голевые передачи
«Тампа-Бэй» дома обыграла «Нью-Джерси» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:3.
Нападающие «Лайтнинг» Брэндон Хагель и Брэйден Пойнт забросили по две шайбы, у российского форварда хозяев Никиты Кучерова две результативные передачи.
«Тампа-Бэй» одержала третью победу подряд и занимает пятое место в таблице Восточной конференции НХЛ с 59 очками в 50 матчах.
«Нью-Джерси» идет на девятой строчке с 51 очком в 47 играх.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси» — 6:3 (0:0, 2:0, 4:3)
Голы: Пол — 13 (Хедман, Раддиш), 21:09 — 1:0. Хагель — 15 (Хедман, Пол), 30:40 — 2:0. Палат — 6 (Хишир, Хатакка), 42:49 — 2:1. Стэмкос — 21 (Пербикс, Кучеров), 43:49 — 3:1. Братт — 19, 47:19 — 3:2. Пойнт — 24, 53:52 — 4:2. Тоффоли — 21 (Палат, Немец), 57:22 — 4:3. Хагель — 16 (п.в., Чирелли, Кучеров), 58:21 — 5:3. Пойнт — 25 (Хедман, Стэмкос), 59:06 — 6:3.
Вратари: Василевский — Ванечек.
Штраф: 2 — 6.
Броски: 42 (9+19+14) — 24 (6+4+14).
Наши: Кучеров (21.59/5/+3) — -.
28 января. Тампа. Amalie Arena. 19092 зрителя
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|49
|30
|19
|63
|2
|Каролина
|48
|28
|20
|61
|3
|Филадельфия
|50
|25
|25
|56
|4
|Айлендерс
|49
|20
|29
|52
|5
|Питтсбург
|46
|22
|24
|51
|6
|Нью-Джерси
|47
|24
|23
|51
|7
|Вашингтон
|47
|22
|25
|51
|8
|Коламбус
|47
|15
|32
|39
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|49
|31
|18
|71
|2
|Флорида
|49
|31
|18
|66
|3
|Тампа-Бэй
|50
|27
|23
|59
|4
|Торонто
|47
|25
|22
|58
|5
|Детройт
|48
|25
|23
|55
|6
|Баффало
|49
|22
|27
|48
|7
|Монреаль
|49
|20
|29
|48
|8
|Оттава
|45
|18
|27
|38
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|49
|32
|17
|67
|2
|Даллас
|49
|30
|19
|66
|3
|Виннипег
|47
|30
|17
|65
|4
|Нэшвилл
|49
|26
|23
|53
|5
|Сент-Луис
|47
|25
|22
|52
|6
|Аризона
|48
|23
|25
|49
|7
|Миннесота
|48
|21
|27
|47
|8
|Чикаго
|49
|14
|35
|30
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Ванкувер
|48
|32
|16
|69
|2
|Вегас
|49
|29
|20
|64
|3
|Эдмонтон
|45
|29
|16
|59
|4
|Лос-Анджелес
|46
|22
|24
|53
|5
|Сиэтл
|48
|20
|28
|50
|6
|Калгари
|48
|21
|27
|47
|7
|Анахайм
|48
|16
|32
|34
|8
|Сан-Хосе
|49
|13
|36
|30
|28.01
|00:00
|
Эдмонтон – Нэшвилл
|4 : 1
|28.01
|00:00
|
Сан-Хосе – Баффало
|2 : 5
|28.01
|03:00
|
Тампа-Бэй – Нью-Джерси
|6 : 3
|28.01
|03:00
|
Питтсбург – Монреаль
|3 : 2 ОТ
|28.01
|03:00
|
Виннипег – Торонто
|2 : 4
|28.01
|03:00
|
Каролина – Аризона
|3 : 1
|28.01
|03:00
|
Оттава – Рейнджерс
|2 : 7
|28.01
|03:30
|
Айлендерс – Флорида
|2 : 3 ОТ
|28.01
|04:00
|
Детройт – Вегас
|- : -
|28.01
|05:00
|
Миннесота – Анахайм
|- : -
|28.01
|06:00
|
Калгари – Чикаго
|- : -
|28.01
|06:00
|
Ванкувер – Коламбус
|- : -
|28.01
|22:00
|
Сент-Луис – Лос-Анджелес
|- : -
|И
|О
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|49
|85
|
|
Нэйтан Маккиннон
Колорадо
|49
|84
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|49
|72
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|46
|40
|
|
Сэм Райнхарт
Флорида
|49
|37
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|49
|33
|И
|КН
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Ярослав Аскаров
Нэшвилл
|2
|1.41
|
|
Давид Риттих
Лос-Анджелес
|9
|1.86