«Тампа-Бэй» выиграла у «Нью-Джерси», Кучеров сделал две голевые передачи

«Тампа-Бэй» дома обыграла «Нью-Джерси» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:3.

Нападающие «Лайтнинг» Брэндон Хагель и Брэйден Пойнт забросили по две шайбы, у российского форварда хозяев Никиты Кучерова две результативные передачи.

«Тампа-Бэй» одержала третью победу подряд и занимает пятое место в таблице Восточной конференции НХЛ с 59 очками в 50 матчах.

«Нью-Джерси» идет на девятой строчке с 51 очком в 47 играх.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси» — 6:3 (0:0, 2:0, 4:3)

Голы: Пол — 13 (Хедман, Раддиш), 21:09 — 1:0. Хагель — 15 (Хедман, Пол), 30:40 — 2:0. Палат — 6 (Хишир, Хатакка), 42:49 — 2:1. Стэмкос — 21 (Пербикс, Кучеров), 43:49 — 3:1. Братт — 19, 47:19 — 3:2. Пойнт — 24, 53:52 — 4:2. Тоффоли — 21 (Палат, Немец), 57:22 — 4:3. Хагель — 16 (п.в., Чирелли, Кучеров), 58:21 — 5:3. Пойнт — 25 (Хедман, Стэмкос), 59:06 — 6:3.

Вратари: Василевский — Ванечек.

Штраф: 2 — 6.

Броски: 42 (9+19+14) — 24 (6+4+14).

Наши: Кучеров (21.59/5/+3) — -.

28 января. Тампа. Amalie Arena. 19092 зрителя