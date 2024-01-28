Шайба Орлова принесла «Каролине» победу над «Аризоной»
«Каролина» дома обыграла «Аризону» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:1.
Победную шайбу за 36 секунд до конца третьего периода забросил российский защитник хозяев Дмитрий Орлов. Через 13 секунд после этого еще один гол забил нападающий «Харрикейнз» Йеспер Фаст.
Дмитрий Орлов стал первой звездой встречи.
«Каролина» одержала третью победу подряд и занимает четвертое место в таблице Восточной конференции НХЛ с 61 очком в 48 матчах.
«Аризона» идет на 11-й строчке «Запада» с 49 очками в 48 играх.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Каролина» — «Аризона» — 3:1 (0:1, 1:0, 2:0)
Голы: Кули — 6 (Гюнтер, Мозер), 14:21 — 0:1. Нечас — 13 (бол., Джарвис, Бернс), 27:57 — 1:1. Орлов — 3 (Друри, Чатфилд), 59:24 — 2:1. Фаст — 5 (Джарвис), 59:37 — 3:1.
Вратари: Раанта — Ингрэм.
Штраф: 4 — 6.
Броски: 41 (7+14+20) — 12 (8+3+1).
Наши: Орлов (16.40/3/0) — -.
28 января. Роли. PNC Arena. 18718 зрителей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|49
|30
|19
|63
|2
|Каролина
|48
|28
|20
|61
|3
|Филадельфия
|50
|25
|25
|56
|4
|Айлендерс
|49
|20
|29
|52
|5
|Питтсбург
|46
|22
|24
|51
|6
|Нью-Джерси
|47
|24
|23
|51
|7
|Вашингтон
|47
|22
|25
|51
|8
|Коламбус
|47
|15
|32
|39
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|49
|31
|18
|71
|2
|Флорида
|49
|31
|18
|66
|3
|Тампа-Бэй
|50
|27
|23
|59
|4
|Торонто
|47
|25
|22
|58
|5
|Детройт
|48
|25
|23
|55
|6
|Баффало
|49
|22
|27
|48
|7
|Монреаль
|49
|20
|29
|48
|8
|Оттава
|45
|18
|27
|38
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|49
|32
|17
|67
|2
|Даллас
|49
|30
|19
|66
|3
|Виннипег
|47
|30
|17
|65
|4
|Нэшвилл
|49
|26
|23
|53
|5
|Сент-Луис
|47
|25
|22
|52
|6
|Аризона
|48
|23
|25
|49
|7
|Миннесота
|48
|21
|27
|47
|8
|Чикаго
|49
|14
|35
|30
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Ванкувер
|48
|32
|16
|69
|2
|Вегас
|49
|29
|20
|64
|3
|Эдмонтон
|45
|29
|16
|59
|4
|Лос-Анджелес
|46
|22
|24
|53
|5
|Сиэтл
|48
|20
|28
|50
|6
|Калгари
|48
|21
|27
|47
|7
|Анахайм
|48
|16
|32
|34
|8
|Сан-Хосе
|49
|13
|36
|30
|28.01
|00:00
|
Эдмонтон – Нэшвилл
|4 : 1
|28.01
|00:00
|
Сан-Хосе – Баффало
|2 : 5
|28.01
|03:00
|
Тампа-Бэй – Нью-Джерси
|6 : 3
|28.01
|03:00
|
Питтсбург – Монреаль
|3 : 2 ОТ
|28.01
|03:00
|
Виннипег – Торонто
|2 : 4
|28.01
|03:00
|
Каролина – Аризона
|3 : 1
|28.01
|03:00
|
Оттава – Рейнджерс
|2 : 7
|28.01
|03:30
|
Айлендерс – Флорида
|2 : 3 ОТ
|28.01
|04:00
|
Детройт – Вегас
|- : -
|28.01
|05:00
|
Миннесота – Анахайм
|- : -
|28.01
|06:00
|
Калгари – Чикаго
|- : -
|28.01
|06:00
|
Ванкувер – Коламбус
|- : -
|28.01
|22:00
|
Сент-Луис – Лос-Анджелес
|- : -
|И
|О
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|49
|85
|
|
Нэйтан Маккиннон
Колорадо
|49
|84
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|49
|72
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|46
|40
|
|
Сэм Райнхарт
Флорида
|49
|37
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|49
|33
|И
|КН
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Ярослав Аскаров
Нэшвилл
|2
|1.41
|
|
Давид Риттих
Лос-Анджелес
|9
|1.86