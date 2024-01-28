Шайба Орлова принесла «Каролине» победу над «Аризоной»

«Каролина» дома обыграла «Аризону» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:1.

Победную шайбу за 36 секунд до конца третьего периода забросил российский защитник хозяев Дмитрий Орлов. Через 13 секунд после этого еще один гол забил нападающий «Харрикейнз» Йеспер Фаст.

Дмитрий Орлов стал первой звездой встречи.

«Каролина» одержала третью победу подряд и занимает четвертое место в таблице Восточной конференции НХЛ с 61 очком в 48 матчах.

«Аризона» идет на 11-й строчке «Запада» с 49 очками в 48 играх.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Каролина» — «Аризона» — 3:1 (0:1, 1:0, 2:0)

Голы: Кули — 6 (Гюнтер, Мозер), 14:21 — 0:1. Нечас — 13 (бол., Джарвис, Бернс), 27:57 — 1:1. Орлов — 3 (Друри, Чатфилд), 59:24 — 2:1. Фаст — 5 (Джарвис), 59:37 — 3:1.

Вратари: Раанта — Ингрэм.

Штраф: 4 — 6.

Броски: 41 (7+14+20) — 12 (8+3+1).

Наши: Орлов (16.40/3/0) — -.

28 января. Роли. PNC Arena. 18718 зрителей