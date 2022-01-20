Орлов дисквалифицирован на 2 матча

Российский защитник «Вашингтона» Дмитрий Орлов получил двухматчевую дисквалификацию. 30-летний игрок наказан за удар в колено нападающему «Виннипега» Николаю Элерсу.

Эпизод случился в конце третьего периода матча регулярного чемпионата НХЛ, который «Кэпиталз» выиграли в овертайме со счетом 4:3.

Игрок «Виннипега» из-за травмы может пропустить не менее трех матчей.

В этом сезоне Орлов провел 38 матчей и набрал 19 (4+15) очков при показателе полезности «+17».