О'Райлли: «Сент-Луис» проиграл все домашние матчи в серии с «Колорадо», это очень разочаровывает»

Форвард «Сент-Луиса» Райан О'Райлли подвел итоги шестого матча второго раунда плей-офф НХЛ против «Колорадо» (3:2). «Эвеланш» выиграли серию со счетом 4-2.

«У нас был шанс воспользоваться моментом и выиграть. Хуссо дал нам шанс, сделав несколько отличных сейвов, он делал это на протяжении всей игры. Мы начали немного медленно, что причиняло нам проблемы. Мы играли не так, как нужно, из-за чего нам было сложно победить. Проиграли все игры дома, это очень разочаровывает», — приводит слова О'Райлли официальный сайт НХЛ.

«Колорадо» вышел в финал Западной конференции, где встретится с «Эдмонтоном».